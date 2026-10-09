Premier jour de blocage de l'école nationale des Mines à Paris, qui forme des ingénieurs. Les étudiants ont placé des poubelles et une banderole "contre les violences policières" à l'une des entrées, alors que 141 lycées restent fermés en France en raison de la mobilisation d'une partie des élèves et que les organisations appellent à un "acte V" de leur mobilisation. IMAGES
Mouvement lycéen: l'école des Mines bloquée à Paris
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