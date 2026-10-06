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Mouvement lycéen: "Comment stopper l'escalade ?"

information fournie par France 24 06/10/2026 à 07:49

A la Une de la presse, l’inquiétude, en France, avant «l’acte III», aujourd’hui, de la mobilisation des lycéens. Un mouvement critiqué pour ses débordements, tandis que plusieurs voix s’élèvent contre les «violences policières» dont il serait la cible. L’annonce, hier, en Espagne, de législatives anticipées le 29 novembre prochain. Et le vingtième anniversaire, demain, de l’assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, le 7 octobre 2006.

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1 commentaire

  • 09:13

    Il n'y a aucune volonté de stopper l'escalade , le gouvernement attend que ça se passe avec les vacances de la Toussaint. Moi je serai de la police je les laisserai faire , vous voulez caser et bien casser puisque de toutes façons ils seront tous d'accord à dire que c'est de leur faute .

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