A la Une de la presse, l’inquiétude, en France, avant «l’acte III», aujourd’hui, de la mobilisation des lycéens. Un mouvement critiqué pour ses débordements, tandis que plusieurs voix s’élèvent contre les «violences policières» dont il serait la cible. L’annonce, hier, en Espagne, de législatives anticipées le 29 novembre prochain. Et le vingtième anniversaire, demain, de l’assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, le 7 octobre 2006.
Mouvement lycéen: "Comment stopper l'escalade ?"
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