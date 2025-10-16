La présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, défend la motion de censure de son groupe contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, dénonçant au passage l'"insondable sottise des postures" qui pourrait le "sauver" et disant attendre "la dissolution avec une impatience croissante".
Motion de censure: Le Pen attend la dissolution avec une "impatience croissante"
