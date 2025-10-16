Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure réaffirme ne "pas voter la censure" et dit "qu'il y a une formidable hypocrisie" dans l'hémicycle pour celles et ceux qui vont la voter.
Motion de censure: Faure dénonce "une formidable hypocrisie" dans l'hémicycle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro