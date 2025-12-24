Des enquêteurs interviennent sur le site d'une explosion ayant tué deux agents de la police routière à Moscou selon le Comité d’enquête russe. L’explosion est survenue dans la nuit alors qu'ils tentaient d'interpeller un individu suspect, ajoute le Comité d'enquête russe dans un communiqué accompagné d'images de la scène. Cet incident s'est déroulé à proximité du lieu où un général russe a été tué plus tôt cette semaine. IMAGES
Moscou: des enquêteurs sur le site d'une explosion ayant tué deux policiers
