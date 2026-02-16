"Nous ne pouvons pas tolérer qu'il puisse y avoir des meurtres qui soient commis au nom d'un désaccord politique", dit le maire de Lyon, Grégory Doucet, après l'agression mortelle du militant nationaliste Quentin Deranque. SONORE
Mort de Quentin Deranque: le maire de Lyon réagit
