"Je retiens aussi cette franchise, cette lucidité qui lui avait fait dire, postérieurement à cette élection, qu'il fallait arrêter le cirque anti-fasciste, que le fascisme n'existait pas", évoque Marine Le Pen quand elle est interrogée sur la mort de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, disparu à l'âge de 88 ans.
Mort de Jospin: Marine Le Pen vante sa "franchise" et sa "lucidité"
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