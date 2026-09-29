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Monroe : "Chanter devant le pape, c'est une fois dans une vie !"

information fournie par France 24 29/09/2026 à 14:21

Elle fait partie des quelques artistes qui ont chanté devant le pape Léon XIV lors de la grande veillée de prière au Stade de France, vendredi 25 septembre. À seulement 18 ans, Monroe, prodige de la chanson lyrique, étonne par sa maturité. La jeune soprano a d'abord été révélée au grand public par l'émission Prodiges, sur France Télévisions, avant d'être choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2026. Elle entame désormais un nouveau chapitre de sa carrière avec une tournée des cathédrales et des églises.

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