Après leur victoire samedi face à l'Allemagne, hôte du tournoi, les Bleues doivent disputer dimanche soir la finale de la Coupe du monde, une première dans l'histoire du basket français. Face à la Team USA, quadruple tenante du titre, invaincue en tournoi international depuis 20 ans, et octuple médaillée d'or olympique, les Bleues s'attaquent une fois de plus à un monument.
Mondial de basket : les Françaises veulent détrôner la Team USA en finale
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