Un syndicat de travailleurs du stade de Los Angeles, qui accueillera huit rencontres du Mondial de foot, menace d'entrer en grève s'il n'obtient pas la garantie de l'absence sur le site des policiers de l'agence fédérale de l'ICE.
Mondial-2026: menace de grève à Los Angeles contre la présence de policiers anti-immigration
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro