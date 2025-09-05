Pour Kylian Mbappé, les footballeurs ne jouent pas forcément trop mais ils ont besoin de "plus de récupération". Le capitaine des Bleus s'est expliqué jeudi à Wroclaw, à la veille d'un match contre l'Ukraine pour les qualifications au Mondial-2026.
Mondial-2026: Mbappé veut bien jouer beaucoup mais demande "plus de récupération"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro