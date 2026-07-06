Les supporters anglais de la fan zone de Freight Island à Manchester laissent éclater leur joie après la victoire de leur équipe contre le Mexique (3-2), qui lui ouvre les portes des quarts de finale.
Mondial-2026: Les supporters anglais célèbrent la victoire contre le Mexique
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