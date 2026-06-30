La Coupe du monde ne fait pas seulement vibrer les supporters. Elle propulse aussi le marché mondial des paris sportifs vers un niveau inédit, porté par les smartphones, l'ouverture de nouveaux marchés et un essor spectaculaire en Afrique. Mais cette croissance s'accompagne aussi d'un développement du marché illégal et de risques accrus d'addiction.
Mondial 2026 : les paris sportifs s'envolent vers des records mondiaux
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