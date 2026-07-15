"On est dégoûtés": après l'élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde, défaits 0-2 par l'Espagne, la désolation se lit sur les visages des supporters de l'équipe de France.
Mondial-2026: l'Espagne, injouable, enterre les rêves français en demi-finale
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