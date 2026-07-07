L’Espagne s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial en battant le Portugal (1-0). Cristiano Ronaldo a joué son dernier match de Coupe du monde.
Mondial 2026 : l'Espagne élimine le Portugal et Cristiano Ronaldo
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