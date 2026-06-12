Une plateforme chinoise d'aide à domicile propose un tout nouveau service de ménage humain-robot facturé 19 euros pour trois heures de travail. Doté de l’IA, cet assistant ménager trie et plie les vêtements, permettant aux agents d’entretien de gagner du temps.
IA: en Chine, des robots assistants ménagers à domicile
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