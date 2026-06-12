Amel Bent, la voix de la lumière

information fournie par France 24 • 12/06/2026 à 19:30

Rendez-vous avec la star de la chanson Amel Bent. En vingt ans de carrière, Amel a écoulé plus d’un million d’albums et récolté de nombreux trophées. Avec sa capacité à fédérer tant le monde de la variété que celui de la musique urbaine, elle a su s’imposer comme l’une des figures principales de la pop française. Retour sur son enfance à La Courneuve, ainsi que son lien avec Charles Aznavour et le monde du rap. Dans cet épisode, LaCrim offre la vidéo surprise.