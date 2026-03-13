Face à l'incertitude sur l'état de santé du nouveau Guide Suprême iranien, certains internautes disent avoir des réponses et affirment que Mojtaba Khamenei aurait fait sa première apparition publique à Téhéran. C'est faux : ces clichés datent d'il y a près de 7 ans. Pourtant, ils ont bien été utilisés pour créer l'un des portraits officiels du nouveau Guide Suprême, à l'aide de l'Intelligence Artificielle. Info Intox avec Jules BOITEAU.
Mojtaba Khamenei est-il apparu à Téhéran ?
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