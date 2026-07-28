"Il y a des maçons, il y a des éleveurs, il y a des paysans, et il y a des enfants du pays qui ont mal pour leur forêt qui est partie en fumée" : Stéphane Arnaud, maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens dans le Var, est l'un des dizaines de volontaires à venir en aide aux pompiers, en fournissant de l'eau avec des piscines pour les hélicoptères bombardiers.
Incendie du Var : solidarité paysanne pour ravitailler en eau les pompiers
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