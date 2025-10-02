Quelques milliers de personnes ont défilé à Lille jeudi à l'appel de l'intersyndicale pour tenter d'obtenir des mesures de "justice sociale" et peser sur les décisions du Premier ministre avant son discours de politique générale.
Mobilisation sociale: quelques milliers de manifestants à Lille
