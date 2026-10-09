Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray visite le lycée polyvalent de Cachan alors que 150 lycées restent fermés en France au lendemain de l'annonce par le gouvernement du déploiement en urgence de 3.000 professeurs remplaçants, une première réponse à l'une des revendications de jeunes mobilisés qui appellent à une nouvelle journée d'action mardi. IMAGES
Mouvement des lycéens: Edouard Geffray visite un lycée de Cachan
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