"On va respecter la trêve de Noël pour nos concitoyens et puis pour être tout à fait transparent avec vous, pour nous aussi, parce qu'on mène des combats qui sont durs, on reste à la manœuvre", déclare Pierrick Horel, président des Jeunes Agriculteurs, après son entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Mobilisation agricole: "On va observer une trêve de Noël" (Jeunes Agriculteurs)
