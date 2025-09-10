La French Tech vient de franchir un cap historique : Mistral AI devient la première décacorne française, propulsée par une levée de fonds record de 1,7 milliard de dollars se dessine une ambition claire : rivaliser avec les mastodontes américains de l'intelligence artificielle. On en parle avec Maya Noël, directrice générale de France Digitale. Ecorama du 10 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Mistral AI pourra-t-elle tenir tête aux américains dans la course à l’IA ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
