Fatima Bosch, Miss Mexique, a été couronnée vendredi Miss Univers 2025 en Thaïlande, une revanche pour celle qui avait été la cible de critiques publiques d'un animateur du concours, suscitant une vague d'indignation jusqu'à la présidente du Mexique.
Miss Univers 2025: revanche pour la candidate mexicaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro