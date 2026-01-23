Le vice-président américain JD Vance, en visite à Minneapolis où se tiennent des manifestations quotidiennes contre les arrestations menées par la police fédérale de l'immigration, déclare que "nous pourrons vraiment faire baisser la température" si la police de la ville coopère avec les autorités fédérales.
Minneapolis : Vance veut "faire baisser la température"
