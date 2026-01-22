Au centre de la capitale chinoise, des Pékinois s’offraient mardi une baignade dans le lac Houhai, tandis qu’à proximité d’autres faisaient du patin à glace.
Chine: les baigneurs bravent les eaux glaciales à Pékin
