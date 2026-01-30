La vice-présidente de la Commission européenne déplore les images "terrifiantes" de Minneapolis, se disant choquée par la mort de deux citoyens américains tués par la police fédérale en charge de l'immigration (ICE).
Minneapolis: une commissaire européenne déplore des images "terrifiantes"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro