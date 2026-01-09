Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi 8 janvier à Minneapolis, où la police de l'immigration a abattu une femme la veille et obtenu le soutien décrié de la Maison Blanche. Stéphanie Antoine reçoit Bernard Harcourt pour revenir sur les circonstances de ce drame et la colère provoquée.
Minneapolis : un drame et une colère ?
