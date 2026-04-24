Jeudi, le président américain Donald Trump a ordonné la destruction des bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz et il a rajouté que les dragueurs américains avaient aussi reçu la consigne de déminer à vitesse grand V. Une question subsiste : est-on sûr que le régime iranien a miné le détroit ?
Mines dans le détroit d'Ormuz : coup de bluff ou réel danger ?
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