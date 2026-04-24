 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mines dans le détroit d'Ormuz : coup de bluff ou réel danger ?

information fournie par France 24 24/04/2026 à 00:15

Jeudi, le président américain Donald Trump a ordonné la destruction des bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz et il a rajouté que les dragueurs américains avaient aussi reçu la consigne de déminer à vitesse grand V. Une question subsiste : est-on sûr que le régime iranien a miné le détroit ?

Proche orient

Vidéos les + vues

1

L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24 mars
1
2

Des journées harassantes pour un revenu médiocre : Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP 02 avr.
15
3

Journées harassantes, douleurs: Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP Video 02 avr.
5
4

Top 5 IA du 22/04/2026

information fournie par Libertify 23 avr.
5

Plainte pour "traite d'êtres humains" contre Deliveroo et Uber Eats

information fournie par AFP 23 avr.
6
6

Rachat de Warner Bros. par Paramount : vers un mariage de titans

information fournie par France 24 23 avr.
7

G7 Environnement : le climat absent des discussions

information fournie par France 24 23 avr.
1
8

Les jeux d'argent en Indonésie, un fléau pour les jeunes, complètement accros

information fournie par France 24 23 avr.
1

L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24 mars
1
2

Des journées harassantes pour un revenu médiocre : Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP 02 avr.
15
3

Journées harassantes, douleurs: Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP Video 02 avr.
5
4

Liban: une voiture renversée après une frappe israélienne au sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 16 avr.
5

Des Libanais découvrent leur village détruit à travers des photos de l'AFP

information fournie par AFP 16 avr.
6

Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Liban

information fournie par AFP 16 avr.
7

Innovation : les grands groupes français passent-ils à côté des start-up ?

information fournie par Ecorama 17 avr.
1
8

Mythos, l'intelligence artificielle qui a terrifié ses propres créateurs

information fournie par France 24 17 avr.
1

Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama 26 mars
2

Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures

information fournie par AFP Video 25 mars
4
3

Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: les taux, l’Eurostoxx 50, le S&P500, Hermès, Air Liquide, Palantir..

information fournie par SG Bourse 25 mars
4

Qui s’en met plein les poches avec la hausse des prix des carburants ?

information fournie par Ecorama 27 mars
1
5

Guerre au Moyen-Orient: le Pakistan revendique un soutien croissant à son plan de pourparlers

information fournie par AFP 29 mars
2
6

Netanyahu affirme qu'Israël est en train d'élargir sa "zone tampon" au Liban

information fournie par AFP Video 25 mars
7

Un cinquième suspect mis en examen après l'évasion de "Ganito" et sa cavale à l'étranger

information fournie par AFP 25 mars
8

David Benbassat (Bien’Ici) : "La guerre en Iran est une épée de Damoclès au‑dessus de la reprise du marché immobilier"

information fournie par Ecorama 25 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank