Les tentatives de traversées clandestines de la Manche ont été nombreuses ce week-end. Parmi les candidats à l'exil, Saad, 30 ans: "Si tu restes ici, tu es mort, et si tu vas en Angleterre, tu meurs", dit-il, déterminé à rejoindre l'Angleterre malgré le danger.
Migrants: nombreuses tentatives de traversées de la Manche ce week-end
