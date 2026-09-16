A l’approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 3 novembre, une campagne de désinformation russe cherche à discréditer le camp démocrate avec des vidéos truquées mettant en scène des célébrités américaines.
"Midterms" : quand la désinformation russe s'en mêle
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