Un jeune sur cinq dans le monde n'est ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. En France, 75 000 adolescents quittent chaque année l'école sans aucun diplôme. Pourtant, l'éducation reste le meilleur moyen d'éviter la précarité et les bas salaires. Alors, comment offrir aux décrocheurs une nouvelle chance ? C'est la vocation des micro-lycées. Reportage à Sénart, en Île-de-France.
Micro-lycée : se réconcilier avec l'école
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