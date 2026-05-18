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Micro-lycée : se réconcilier avec l'école

information fournie par France 24 18/05/2026 à 16:29

Un jeune sur cinq dans le monde n'est ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. En France, 75 000 adolescents quittent chaque année l'école sans aucun diplôme. Pourtant, l'éducation reste le meilleur moyen d'éviter la précarité et les bas salaires. Alors, comment offrir aux décrocheurs une nouvelle chance ? C'est la vocation des micro-lycées. Reportage à Sénart, en Île-de-France.

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