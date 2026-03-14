Le Liban est une nouvelle fois pris en otage d'une guerre qui n'est pas la sienne. Destructions, centaines de morts, au moins 800 000 déplacés, l'Histoire se répète et désespère une grande partie des Libanais. Des sentiments retranscrits à travers la bande-dessinée "Et toi comment ça va?" (éditions Casterman), résultat d'une correspondance entre les dessinateurs Michèle Standjofski et Charles Berberian, dont le point de départ est la dernière guerre du Liban de 2024 mais qui résonne cruellement avec l'actualité.
Michèle Standjofski/Charles Berberian: "la polarisation au Liban atteint des degrés incroyables"
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