Des pèlerins campent devant la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico alors que des milliers de fidèles célèbrent, le 12 décembre, cette figure emblématique de la foi catholique au Mexique et symbole de protection pour de nombreux croyants. IMAGES
Mexique : des pèlerins campent devant la basilique de Notre-Dame de Guadalupe
