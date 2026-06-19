Images aériennes de la foule rassemblée autour du monument de l’Ange de l’Indépendance à Mexico, après que le Mexique est devenu, jeudi, la première équipe à atteindre les 16es de finale de la Coupe du monde de football grâce à une victoire 1-0 contre la Corée du Sud.
Mexico: la ville célèbre la qualification pour les 16es de finale du Mondial
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