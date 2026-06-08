Au Mali, face aux djihadistes qui mènent de plus en plus d'attaques vers le sud du pays, la junte malienne prend des décisions. L’une des dernières en date, l’instauration des zones d’intérêts militaires sur le territoire malien.
Mesures sécuritaires au Mali: des zones d'intérêt militaires interdites aux civils
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