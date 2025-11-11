C'est devenu un rituel chaque année, la lettre d’information féministe « Les Glorieuses » a calculé ce moment précis où les femmes travaillent "gratuitement" par rapport aux hommes. Pourtant, on est bel et bien sur un temps de travail égal. Les Françaises gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes. Un chiffre qui tend à se réduire mais beaucoup trop lentement.
Messieurs, accepteriez-vous de travailler gratuitement plus d'un mois ?
