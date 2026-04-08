A 79 ans, Donald Trump essuie des accusations régulières de déclin physique et cognitif. Et ces dernières n'ont jamais été aussi fortes que depuis quelques jours, en raison de publications chocs du Président américain sur son réseau Truth Social. Des démocrates mais aussi d'anciens alliés du camp MAGA évoquent l'activation du 25ème amendement de la Constitution pour déclarer le chef de l'Etat inapte à exercer ses fonctions. En réalité, cette procédure a très peu de chances d'aboutir.
Menaces de Trump sur l'Iran : le 25e amendement peut-il être activé pour inaptitude à exercer ?
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