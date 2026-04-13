La première Dame des Etats-Unis Melania Trump a démenti, en fin de semaine dernière, tout lien avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Avant même cette intervention surprise, certains faux clichés d’elle en présence du milliardaire refaisaient surface, des publications accusant même Emmanuel Macron de les avoir relayés. Explications
Melania Trump dément des liens avec Jeffrey Epstein
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