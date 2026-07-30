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Mégafeu en Gironde : "première journée un peu optimiste" (préfète)

information fournie par AFP Video 30/07/2026 à 19:42

La journée de jeudi a été la première "un peu optimiste" depuis que s'est déclenché, le 22 juillet, le mégafeu qui a brûlé 42.000 hectares en Gironde, a estimé jeudi la préfète Sophie Brocas.

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