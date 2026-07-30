La journée de jeudi a été la première "un peu optimiste" depuis que s'est déclenché, le 22 juillet, le mégafeu qui a brûlé 42.000 hectares en Gironde, a estimé jeudi la préfète Sophie Brocas.
Mégafeu en Gironde : "première journée un peu optimiste" (préfète)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro