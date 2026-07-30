Dans les 42.000 hectares de forêt ravagée par le gigantesque incendie de Gironde, les pompiers luttent sans relâche contre les reprises de feu et s'attendent à une veille de longue haleine pour noyer les "feux zombies" qui risquent de couver pendant "plusieurs mois" en sous-sol.
Mégafeu en Gironde: en sous-sol, un "feu zombie" qui risque de couver plusieurs mois
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro