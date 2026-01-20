Dans les eaux internationales méditerranéennes au large de la Libye, les membres d'équipage de l'Ocean Viking, navire de sauvetage affrété par SOS Méditerranée, portent secours à 44 migrants bloqués sur un bateau marchand.
Méditerranée: l'Ocean Viking porte secours à 44 migrants en détresse au large de la Libye
