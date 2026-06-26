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Mathieu Forget, l'homme qui défie la gravité

information fournie par France 24 26/06/2026 à 17:07

Danseur, photographe, directeur artistique…Mathieu Forget a fait de la lévitation sa signature. Surnommé "the flying man", ou "l'homme volant" il célèbre dix ans de carrière avec "Lévitation", un livre qui rassemble ses photographies spectaculaires réalisées aux quatre coins du monde.

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