Danseur, photographe, directeur artistique…Mathieu Forget a fait de la lévitation sa signature. Surnommé "the flying man", ou "l'homme volant" il célèbre dix ans de carrière avec "Lévitation", un livre qui rassemble ses photographies spectaculaires réalisées aux quatre coins du monde.
Mathieu Forget, l'homme qui défie la gravité
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