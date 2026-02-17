"Comme vous pouvez voir, le bas-côté, les murs, tout est attaqué, les plaintes, tout s'arrache", dit Pascal Marot, habitant de La Réole (Gironde), venu mardi constater les dégâts dans sa maison pendant la décrue.
Gironde: profitant d'une décrue, des habitants de la Réole constatent les dégâts
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro