Une foule se pressait mardi au Temple des Lamas à Pékin pour y brûler de l'encens et prier à l'occasion du début de l'année du Cheval, septième animal du cycle zodiacal chinois.
Les Chinois célèbrent le Nouvel An lunaire au Temple des Lamas de Pékin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro