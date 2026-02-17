Images de policiers et de pompiers devant l'immeuble de Chateauroux (Indre) où un homme de 78 ans, retranché chez lui depuis le matin, a été blessé durant une intervention menée par le RAID après avoir échangé des coups de feu avec la police. IMAGES
Châteauroux: police et pompiers devant l'immeuble du forcené retranché
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro