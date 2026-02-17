Nouveau retournement de situation dans la très chaotique saison de l'OM: démissionnaire dimanche, le directeur du football Medhi Benatia restera finalement.
Football: coup de théâtre à l'OM, Benatia revient
