Le militant anti-drogue Amine Kessaci, candidat aux municipales à Marseille sur la liste du maire sortant de gauche Benoît Payan, vote dans un bureau de vote des quartiers nord de la ville lors du premier tour des élections municipales, entouré d'un important dispositif de sécurité. IMAGES
Marseille : le militant anti-drogue Amine Kessaci vote sous haute sécurité
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