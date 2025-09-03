L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait cinq blessés à Marseille "n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques" suite à une enquête menée après un incident dans une mosquée de Sète (Hérault) en juin dernier, indique le procureur de Marseille Nicolas Bessone. SONORE
Marseille: l’assaillant "pas radicalisé" souffrait de "troubles psychiatriques" (procureur)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro