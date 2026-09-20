Maroc : quels enjeux pour les élections législatives ?

information fournie par France 24 • 20/09/2026 à 22:37

Le Maroc renouvelle les 395 sièges de sa Chambre des représentants lors des élections législatives du 23 septembre. Le scrutin se déroule dans un cadre électoral réformé, avec notamment de nouvelles dispositions concernant les candidatures, le financement politique et la représentation des femmes et des jeunes.

Mais au-delà des règles du scrutin, quelles sont les attentes des Marocains ? Pouvoir d’achat, emploi, éducation, santé : les partis politiques peuvent-ils répondre aux préoccupations de la population et restaurer la confiance dans la représentation politique ?

Décryptage avec Nadia Hachimi Alaoui dans le Journal de l’Afrique.